Con TransumArte le opere di Atomosfera.7 viaggiano su un bus storico

Appuntamento con i veicoli d'epoca domani, sabato 4 settembre, quando 15 equipaggi partiranno da Lanciano a bordo di autobus, autovetture e camion facendo rotta verso Castel del Monte per il raduno ASI (Automotoclub storico italiano) promosso dalla Commissione nazionale veicoli utilitari e ricreazionali, presieduta dall'ingegner Alfonso Di Fonzo, in collaborazione con il Club Frentano Ruote Classiche.

"Un'occasione speciale - spiegano gli organizzatori - in cui il motorismo storico incontrerà l'arte sulle vie della Transumanza, attività pastorizia celebrata dal poeta abruzzese Gabriele d'Annunzio. Il pullman FIAT 470.10.20 del 1983, messo a disposizione dalla Donato Di Fonzo e Fratelli S.p.A. di Vasto, si trasformerà in una galleria d'arte itinerante, ospitando a bordo le opere del collettivo di artisti Atomosfera.7, composto da Achille Pace, direttore artistico, Alfredo Celli, Rossano Di Cicco Morra, Bruno Di Pietro, Anna Donati in arte Iskra, Massimo Pompeo, Anna Seccia e Franco Sinisi".

E prenderà il via proprio da Castel del Monte il progetto TransumArte con il pullman storico della Di Fonzo che, nelle prossime settimane, porterà le opere del gruppo in altri siti culturali-archeologici d'Abruzzo e di altre regioni italiane. "Sabato pomeriggio, dopo la mostra statica dei mezzi storici in centro a Castel del Monte, il pullman di TrasumArte incontrerà un gregge di pecore dei pastori locali, in un simbolico momento di unione tra il mondo della pastorizia e il mondo dell’arte. Come i pastori con le loro greggi attraversavano i territori nel tragitto della transumanza, così gli artisti di Atomosfera.7, pastori dell'arte intendono far dialogare l’arte contemporanea con il territorio, la natura, la società e il patrimonio materiale e immateriale dell’ambiente. Il collettivo intende, quindi, avviare una vera e propria transumanza d’arte. L’allestimento del pullman è infatti studiato per consentire l’esposizione delle opere, consentendo ad ogni visitatore di scoprire i lavori dei vari artisti".

Ci saranno altre due esposizioni allestite tra i vicoli del comune aquilano. "La prima nell’antico forno, dove sono state collocate delle piccole opere ispirate alla tradizione della panificazione, della legna e del fuoco realizzate dagli artisti per questa occasione. La seconda mostra è allestita nel piccolo locale sottostante l’antica chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, con le opere che omaggiano la tradizione e il corredo delle antiche pratiche della transumanza: i verdi campi, la chiara luce del cielo, i colori della notte, i teli per proteggere il sonno, i laceri indumenti dei pastori, il dolce profumo della paglia, il sapore del pane raffermo".