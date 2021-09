Domani si alza il sipario sulla Fiera dell’Agricoltura

È iniziato il conto alla rovescia per la 59esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura, e nell'area di Iconicella, a Lanciano, vanno avanti gli ultimi serrati preparativi. Tutto sarà pronto per domani, venerdì 3 settembre, quando le luci si accenderanno su una rassegna davvero speciale, la prima in Italia che si terrà in presenza. Allestire questa fiera ha richiesto uno sforzo doppio per assicurare a visitatori e espositori tranquillità e sicurezza [LEGGI QUI]. Si comincia, dunque, il 3 e si chiude il 5 settembre alle 19.

Alla cerimonia inaugurale, fissata per le ore 11, saranno presenti il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante, il sindaco di Lanciano e presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, l'assessore regionale alle Attività Produttive Daniele D'Amario e il direttore della Bper di Lanciano Giuseppe Litta.