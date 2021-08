Lanciano, il Partito dei disoccupati, dei lavoratori e dei disabili appoggia Paolini

A Lanciano il Partito dei disoccupati, dei lavoratori e dei disabili annuncia l'appoggio al candidato sindaco Filippo Paolini. La segreteria organizzativa politica nazionale, con una nota del segretario Giustino Bruno, inviterà i propri simpatizzanti a sostenerle nelle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Bruno spiega così la scelta: "Come movimento politico abbiamo scelto il candidato sindaco di Lanciano Paolini, uomo di notevole esperienza amministrativa in quanto è già stato sindaco, un amministratore che guarda con attenzione il futuro della sua città e dei giovani disoccupati. Paolini ė sicuramente un amministratore attento anche nel sistemare le barriere architettoniche per i disabili e in linea con il programmatore del nostro partito".

Non è chiaro se oltre all'invito ai simpatizzanti, il partito schiererà anche qualcuno dei propri esponenti in una lista.