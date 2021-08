Azzurra Basket, arrivano rinforzi a livello dirigenziale

Si rafforza, a livello dirigenziale, la società Azzurra Basket di Lanciano, in vista del prossimo campionato e degli impegni futuri. Marco D'Addario, ex capitano della squadra di serie D dell’Azzurra, è stato nominato direttore sportivo, mentre Dario Pasquini, anche lui ex giocatore, è il team manager.

“Li abbiamo scelti - afferma il presidente dell’Azzurra, Ezio Grappasonno - per la loro serietà storica, per la lealtà sportiva e l’attaccamento ai colori societari. Andiamo così a consolidare e a irrobustire il nostro organico”.

“Ho accolto volentieri - dice Pasquini - la proposta che mi è stata avanzata. Questa è una famiglia in cui in passato, da cestista, mi sono trovato bene. L’obiettivo è far crescere la squadra che milita in D e nello stesso tempo… migliorare, in questo nuovo ruolo, anche me stesso. Mi auguro che questa collaborazione porti buoni frutti”.

“A livello sportivo - dichiara D’Addario - sono cresciuto, e mi sono anche divertito, in questa società che, da giocatore, mi ha dato tanto. Sono stato capitano, fino alla D. Adesso mi rimboccherò le maniche per fare il meglio possibile”.

I neo dirigenti sono stati presentati ufficialmente in una cerimonia informale che si è svolta a Rocca San Giovanni, allo Sporting Club Costa dei Trabocchi, dove sono stati invitati anche i giocatori, il team di allenatori e i ragazzi che, durante l’estate, hanno partecipato, tra sport e socializzazione, al “Summer training”, scuola estiva di pallacanestro, con giochi di gruppo e laboratori creativi, con educatori e istruttori qualificati ed esperti di settore.

“Per la prossima stagione - sottolinea il coach Mauro Di Matteo, responsabile delle Giovanili dell’Azzurra - metteremo in campo programmi intensi, sia per il minibasket che per le Giovanili fino alla prima squadra, con la quale puntiamo, come sempre, alla valorizzazione dei ragazzi del territorio”.