Ultimati i lavori di ristrutturazione, a settembre si torna al Mercato coperto di piazza Garibaldi.

“Questo luogo è un pezzo importante dell'anima di Lanciano, tutti conoscete i nomi e i cognomi di chi lo ha depauperato e degradato, di chi lo ha voluto privatizzare svuotandolo di fatto di persone che hanno fatto la storia di questo Mercato. - afferma il sindaco Mario Pupillo - Noi ce lo siamo ripresi dopo una lunghissima battaglia giudiziaria che è ancora in corso e che ci ha dato ragione. Attendiamo che vengano pagati alla comunità gli ingenti danni causati, confidiamo nella giustizia”.

I lavori, per 70mila euro, hanno riguardato la messa in sicurezza ai fini antincendio di 600mq del mercato, quello utilizzato per il mercato. È stata realizzata una rampa esterna di accesso per tutti, ci sono nuove porte e finestre, impianto allarme antincendio e migliorata l'areazione. Sono stati raddoppiati i posti a disposizione per la vendita dei prodotti alimentari da 36 a 70. 14 posti nuovi sono già stati prenotati e ce ne sono ancora 20 a disposizione.

A breve verrà comunicata la data ufficiale.