Ecco le Dame 2021 del Mastrogiurato

Alessandro Di Labio, Benedetta Natarella, Carlotta Sacco, Federica Di Labio, Francesca Piscopo, Ilde Graziani, Lucrezia Sciubba e Philippa Jayne Baker. Sono loro le Dame di quartiere dell’edizione 2021 del Mastrogiurato, scelte lo scorso anno nell’ormai consueta selezione di eleganza e portamento.

Lo scorso anno, a causa della pandemia, quella che doveva essere la 39esima edizione della rievocazione storica più antica d’Abruzzo è stata annullata, per questo motivo, gli organizzatori hanno deciso di confermare le 8 dame anche per l'edizione 2021. Lo shooting fotografico è stato realizzato dal fotografo Maurizio Rapino all'interno dei più bei palazzi storici di Lanciano e in alcuni scorci del centro storico.

Intanto la macchina organizzativa è al lavoro per l’apertura della settimana medievale, domenica 29 agosto, con il concerto medieval rock della band Rota Temporis. Tutti gli eventi quest’anno, eccezionalmente, e per garantire il rispetto delle norme anti Covid, si svolgeranno nella Rocca del Mastrogiurato, nel complesso delle Torri Montanare.