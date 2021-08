Incendio a Sant’Amato, oggi una prima conta dei danni

Dopo ore di lavoro da parte dei mezzi e soprattutto degli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, l’incendio che ha spaventato gli abitanti delle contrade di Sant’Amato, Madonna del Carmine, Nasuti e Costa di Chieti, è stato domato nella serata di ieri. Tanta la paura per i residenti, costretti ad abbandonare le loro case, ma per fortuna nessuno è stato ferito. [LEGGI QUI]

È ancora presto per una prima ricognizione, ma i danni sono ingentissimi. Il Palazzetto dello Sport, aperto e messo a disposizione nelle prime ore del pomeriggio ieri, fortunatamente non è servito perché le famiglie hanno preferito rimanere nei pressi delle case. Grazie ai soccorsi non ci sono stati feriti e danni alle abitazioni, ma tanto tantissimo spavento. I danni alle coltivazioni invece sono enormi, cosi ad una prima superficiale stima visiva. Andata bruciata anche un’officina.

Nella notte è stato allestito un punto di ritrovo e coordinamento nel piazzale della Cantina sociale Madonna del Carmine per restare vicini agli abitanti. “Oggi - commenta il sindaco Mario Pupillo, che da subito ieri ha voluto essere sul posto - sarà il tempo di un primo rendiconto dei danni ingentissimi subiti da Lanciano per questo maledetto incendio che ha distrutto coltivazioni e sacrifici di un anno di lavoro di tante famiglie, oltre a una rimessa di auto”.