Continua l’emergenza incendi, fiamme a Lanciano. Evacuate le abitazioni in contrada Sant’Amato

16.30 - Le fiamme continuano a lambire il colle. Su uno dei due versanti i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo, le cui fiamme hanno valicato il colle di Sant'Amato, minacciando il versante opposto. Continua incessante il lavoro dei canadair. In direzione Castel Frentano, chiuse le strade nella zona dell'incendio.

16.00 - Continuano gli interventi dei vigili del fuoco sia via terra che via aria, con diversi mezzi. Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, intervenuto sul luogo, ha invitato i cittadini a "prestare la massima attenzione". Il primo cittadino ha inoltre comunicato che è stato "predisposto un punto di prima accoglienza nel Palazzetto dello Sport per accogliere gli abitanti della zona le cui case sono lambite dalle fiamme".

Altra domenica di fuoco in Abruzzo. Preoccupa la situazione a Lanciano, dove le fiamme stanno minacciando la zona tra contrada Sant'Amato e Costa di Chieti. Evacuate le case della zona. L'incendio, partito proprio dalla vallata di Sant'Amato, si sta infatti spingendo verso Castel Frentano a causa del vento.

Anche a Madonna del Carmine disposta l'evacuazione delle abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco di Lanciano. In azione l'elicottero Eriksson, arrivato da L'Aquila, e alcuni Canadair.

In aggiornamento

Le immagini del drone dal luogo dell'incendio: