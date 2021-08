Happy Days, nel weekend Lanciano torna negli anni ’50

Il prossimo sarà un weekend dedicato a musiche, stili e suggestioni degli anni ’50 nel centro di Lanciano, grazie agli eventi di Happy Days - Buonasera Signorina, organizzati della Pro Loco di Lanciano con l'associazione Buonasera Signorina, con il consorzio Le Vie del Commercio e l’associazione Storico Corso Bandiera, e con la collaborazione dell'Assessorato al Commercio del Comune di Lanciano.

Da giovedì 19, fino a sabato 21 agosto, tanti concerti ed eventi nel centro di Lanciano per un progetto che intende ravvivare il centro città dopo il difficile periodo del lockdown.

“L'edizione 2021 sarà ovviamente diversa rispetto a quelle in piazza Garibaldi ed in piazza Pace a causa delle norme anti Covid, ma non per questo meno coinvolgente. - dicono gli organizzatori - Siamo già al lavoro guardando al 2022 con una scelta culturale importante che sarà presentata più avanti”.

Si parte dunque domani, giovedì 19 agosto con il concerto dei Don Diego Trio in corso Bandiera. Venerdì 20 ci si sposta in corso Trento e Trieste con i concerti dei The Crawfishers e The Fuzzy Dice ed esposizione di veicoli d’epoca. Sabato 21 si concluderà poi con i concerti di Miss Spy C. & The Poker Jokers, Apollo Band e The Jump Aces e a seguire spettacolo di burlesque con Candy Rose, tutto in corso Trento e Trieste. Nei tre giorni di Happy Days, dalle 18, esibizione e lezioni di ballo anni ’50 con i maestri Laura Lemma e Alessio Di Brigida e dj set con Gianluca Galeazzo.

I concerti sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione al numero 339.8236718 o alla mail prolocolancianoaps@gmail.com .