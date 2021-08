Passaggio del martelletto al Rotary Club Lanciano: Nereo Dell’Aventino è il nuovo presidente

Nuova annata, nuovo gruppo dirigente per il Rotary Club Lanciano. A prenderne le redini è Nereo Dell'Aventino, che succede a Marcello Rovetto a conclusione di un anno pesantemente condizionato dalla pandemia.

Il nuovo Consiglio direttivo che affianca il presidente è composto da Caterina Di Fabio vicepresidente, Fabio Lombardi prefetto, Andrea Colantonio tesoriere, Licia Caprara segretario, e dai consiglieri Rossella Piccirilli, Fabrizio Grilli, Antonella Fantini, Franco Scioli, e dal past president Marcello Rovetto. "Tanti i progetti in cantiere - sottolineano dal Rotary - da quelli consolidati come le giornate di orientamento per gli studenti intitolate "Scegli la tua strada", al sostegno allo Sportello "Senza violenza" all'interno dell'ospedale di Lanciano, a quelli che portano la firma del nuovo presidente, tra cui un'iniziativa in favore degli anziani ospitati nelle residenze assistenziali e il rifacimento delle lapidi commemorative in città, con particolare attenzione ai personaggi che hanno fatto la storia di Lanciano".

"Ho l'onore di guidare un Club attivo da più di 40 anni - sottolinea Dell'Aventino - che deve continuare a essere all'altezza della sua importante storia. Saremo, come sempre, vicini alla città, attenti alle necessità espresse da una comunità alla quale rispondere con il consueto slancio, pronti a farci carico soprattutto delle esigenze delle categorie più vulnerabili. Offriamo il nostro contributo affinché il Rotary e il nostro club in particolare possano offrire a Lanciano e al territorio un aiuto concreto, e rappresentare per le istituzioni un partner affidabile per progetti ad ampio respiro".