Con "Amor y tango", Michele Placido e Davide Cavuti omaggiano i grandi poeti

Lunedì 16 agosto alle 21, la Piazza D'Armi delle Torri Montanare di Lanciano "arderà" di passione per la poesia con "Amor y Tango", spettacolo che avrà come protagonisti Michele Placido e Davide Cavuti.

L'evento, nato da un'idea dei due artisti e prodotto da "Goldenart Productions", è un omaggio ai grandi poeti. Durante lo spettacolo, si potrà assistere all'interpretazione affidata all'attore e regista Michele Placido dei testi più emozionanti scritti dai grandi poeti senza tempo, con le musiche originali firmate dal Maestro Cavuti ed eseguite dal suo Ensemble. Il titolo dello spettacolo trae origine dall'omonimo brano del compositore argentino Anibal Troilo, "Amor y Tango". Verranno eseguiti alcuni dei brani più celebri di Carlos Gardel e di Astor Piazzolla, a cui si aggiungono brani originali composti dal maestro Davide Cavuti come "Virinoj Tango", "Tango Escape", "Il grido", "Le temps de René", già colonne sonore cinematografiche per film di Placido e di altri registi.



"Una serata di musica e poesia con un omaggio ai grandi poeti e con le musiche eseguite dal maestro Davide Cavuti» – ha dichiarato Michele Placido che ha appena terminato di girare il suo ultimo film come regista intitolato "L'ombra di Caravaggio". Il sodalizio artistico tra il regista Michele Placido e Davide Cavuti si è manifestato in molte produzioni sia al teatro che al cinema: Placido ha coinvolto il compositore in molte sue produzioni e regie per film quali "Il Grande Sogno" (2009) con Riccardo Scamarcio, "Vallanzasca – gli angeli del male" (2010) con Kim Rossi Stuart (fuori concorso alla 67ª "Mostra del Cinema di Venezia"), "Itaker - Vietato agli italiani" con Francesco Scianna e lo stesso Placido presentato ad Hollywood al Festival "Los Angeles – Italia". Nella scorsa primavera, Placido ha interpretato il ruolo di Vittorio De Sica nel film di Cavuti su Ennio Flaiano, (Un marziano di nome Ennio) che verrà presentato in autunno. La collaborazione in teatro li ha visti protagonisti in recitals di successo e in tanti spettacoli con la regia dello stesso Placido e le musiche di Cavuti tra cui "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello, "I Fatti di Fontamara" di Ignazio Silone (in cui tra i protagonisti c'era l'attore Lino Guanciale), "Prima che il sogno" di Giorgio Albertazzi per il "Teatro di Roma", "Un incontro tra cinema e teatro" di Michele Placido per "MuTeArt produzioni", "Sciuscià e altre storie" prodotto dal "Centro Studi Nazionale Cicognini". Placido è stato anche l'interprete di un testo di Davide Cavuti ispirato al dramma dei desaparecidos argentini intitolato "Yo soy José", racchiuso nel disco "Vitae" dello stesso Cavuti.

Il biglietto per lo spettacolo sarà in vendita al botteghino il 10 agosto dalle 16.30 alle 19.30, al prezzo di 20 euro (riduzione a 15 euro per gli abbonati alla prosa 2019/2020) e online sul circuito Ciaotickets.

Informazioni al numero 0872/713586 o sul sito internet del Teatro Fenaroli.