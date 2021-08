Ai Viali da Rocco, cresce la famiglia dello street food di qualità

È partito tutto da un chioschetto lungo i Viali delle Rose di Lanciano e ora conta ben tre punti vendita in franchising avviati ed il quarto è in dirittura d’arrivo. Parliamo di Ai Viali da Rocco, il famoso street food di qualità nato dall’intuizione dell’imprenditore del food, Rocco Finardi, ormai 25 anni fa.

Da Lanciano, lo street food che punta sulla qualità si è spostato ad Atessa, un mese fa a Fossacesia, all’interno della struttura Bayaverde, e a fine estate, quando probabilmente saranno terminati i lavori, Ai Viali da Rocco aprirà le sue porte anche nel cuore di Vasto, in piazza Rossetti.

“Lo street food non dev’essere abbinato a prodotti scadenti, - afferma il patron Rocco Finardi - da noi la garanzia della qualità è sempre al primo posto, nell’ottica della massima soddisfazione di chi ci sceglie da ben 25 anni”. Ed è proprio in quest’ottica che sono nati gli ormai celeberrimi panini dedicati alla nostra terra, l’Abruzzo, in cui carne di arrosticini, ventricina e prodotti del territorio la fanno da padrone e si mescolano perfettamente in un menù che strizza sempre di più l’occhio allo street food americano. Bacon, angus e carni pregiate d’oltre oceano si sposano alla perfezione con i sapori della terra d’Abruzzo e fanno dell’iniziativa un vero fiore all’occhiello della gastronomia locale. Senza dimenticare poi l’attenzione ai pani diversi, sempre più ricercati e particolari. Dal pane alle patate, a quello nero al carbone vegetale, fino ad arrivare al pane integrale, fuori menù che accontenta i clienti più esigenti.

Il progetto sembra dunque destinato ad ampliarsi sempre di più. Uno dei punti forti, oltre alla qualità dei piatti, è sicuramente il take away. Anche se nel locale di Vasto ci saranno posti a sedere e si potrà mangiare comodamente seduti. “L’interesse dei miei colleghi, in questo caso una coppia di imprenditori abruzzesi, nei confronti della mia idea – commenta Rocco Finardi – mi rallegra molto e mi fa ben sperare in un’idea di ripartenza del settore gastronomico che è reale”.

“Peraltro ci sono altre manifestazioni di interesse nei confronti del progetto – aggiunge - e molti contatti sono già avviati per portare Ai Viali anche fuori regione, in quanto nei nostri menù usiamo da tempo prodotti tipici provenienti da altri territori, oltre quello abruzzese”.

Un’offerta gastronomica, quella de Ai Viali, che punta all’estrema qualità delle materie prime e all’utilizzo delle eccellenze gastronomiche seppur rimodulate in chiave street food. E che dopo Lanciano, Atessa e Fossacesia, tra poco, si potrà degustare anche a Vasto.