I 50 anni dell’EMF, due concerti con il M° Renzetti per festeggiare

Nei primissimi anni di attività dell’associazione Amici della Musica - Fedele Fenaroli, sono stati tra i primi allievi dei corsi musicali estivi ed oggi, 50 anni dopo, tornano sul palco dell’Estate Musicale Frentana, da docenti di chiara fama e musicisti appassionati nell’Orchestra Sinfonica EMF del Cinquantenario che si esibirà sabato 7 agosto alle Torri Montanare e domenica 8 agosto, alle ore 21, ai piedi dell’abbazia di San Giovanni in Venere. Il concerto dal titolo “Il respiro musicale che saliva dal mare ...” sarà dunque una vera boccata di ossigeno e di arte, dopo i mesi di fermo dello spettacolo dal vivo, con il mare sullo sfondo, la basilica di inizio XIII secolo e tanta magnifica musica, concluderà le celebrazioni ed anche la stagione estiva della EMF.

A dirigere questa speciale orchestra, il Maestro Donato Renzetti, amico dell’Estate Musicale Frentana che quest’anno, proprio come i corsi EMF, taglia il prestigioso traguardo dei 50 anni di carriera. E allora quale occasione migliore per festeggiare insieme, con le musiche di Haendel, Bellini e Beethoven, tra amici e con la straordinaria voce del soprano Ezgi Alhuda.

Ma i festeggiamenti sono iniziati questa mattina, 5 agosto, con la cerimonia di intitolazione dell’Archivio Storico e Multimediale, che raccoglie le testimonianze storiche e artistiche dei primi 50 anni di stagioni concertistiche e didattiche della EMF, al sen. Errico D’Amico, ideatore e fondatore dei Corsi Musicali Estivi e grande sostenitore della preziosità dell’Estate Musicale Frentana. A scoprire la targa, insieme al presidente Antonio Litterio, una commossa Anna Maria, figlia del senatore.

La conferenza stampa, a cui hanno partecipato anche il M° Renzetti ed il direttore artistico EMF Andrea Tenaglia, è stata anche occasione per presentare ufficialmente il volume fortemente voluto dal sindaco Mario Pupillo e dal Comune di Lanciano per celebrare i 50 anni, appunto, dei Corsi Musicale Estivi.

L’Associazione Amici della Musica - “Fedele Fenaroli”, che da sempre promuove oltre a concerti e corsi di formazione professionale in ambito musicale, la ricerca, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio musicale internazionale e abruzzese, omaggerà il ritorno del M° Renzetti con una targa per i cinquant’anni della sua carriera che coincidono proprio con quelli dell’EMF.

Il 7 agosto, in occasione della esposizione filatelica “Letteratura e Musica”, in corso nel Parco delle Arti Musicali saranno effettuati annulli speciali per il cinquantenario della EMF, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Amici della Musica - “ Fedele Fenaroli” e l’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” – Lanciano.

BIGLIETTI E GREEN PASS - È possibile acquistare i biglietti per il concerto di sabato 7 agosto sul circuito online ciaotickets.com, nelle rivenditori autorizzate ciaotickets.com e nella segreteria dell’Estate Musicale Frentana previo appuntamento. In ottemperanza al recente D.L. del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021, è obbligatorio che gli spettatori esibiscano il Green Pass. In mancanza di Green Pass non sarà possibile assistere ai concerti.