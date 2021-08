Viaggio nell’Inferno dantesco con Eva Martelli nel prossimo appuntamento del Flic

Sarà all'insegna del teatro e di Dante Alighieri, l'appuntamento di giovedì 5 agosto alle 21, con il Flic (Festival Lanciano in Contemporanea) al Polo Museale di Lanciano.

In occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, andrà in scena lo spettacolo "E quindi uscimmo a riveder le stelle". Diretto e interpretato da Eva Martelli, accompagnata dall'arpa di Maria Di Giulio, a cura dell'associazione "I Cinque Sensi" e dell'associazione "L'Altraitalia", si tratta di "un percorso dalle tenebre alla luce, un viaggio nell'Inferno alla scoperta di sé, un cammino di conoscenza nei più profondi recessi dell'animo umano. Una riflessione ad alta voce sul senso del viaggio condurrà lo spettatore nei meandri del regno infernale dove emergono le figure di Virgilio, Paolo, Beatrice ed Ulisse. Un'occasione di confronto con il pensiero e la lingua del Sommo Poeta ma anche un messaggio di speranza e fiducia per superare il difficile momento che viviamo".

Eva Martelli, attrice, regista, formatrice, originaria de L'Aquila, vive tra L'Aquila e Lanciano. Diplomata all'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio D'Amico", ha una lunga carriera, ricca di prestigiose collaborazioni e riconoscimenti. L'arpista Maria Di Giulio, nata a L'Aquila, dove ha studiato arpa con Ofelia Guglielmi, suona in Italia e all'estero, ha inoltre collaborato con formazioni di musica medievale e popolare. É docente di Arpa al Conservatorio di Musica "A. Casella" di L'Aquila.

Nel rispetto delle misure anti-Covid, l'ingresso alla serata richiede la prenotazione del posto. Il prezzo del biglietto è di 5 euro.

Per prenotazioni:

Email: lanciano@flicfestival.it

Telefono: 338 979 2548

Info sul sito ufficiale del Flic: FLIC Festival