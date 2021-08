Principio d’incendio in contrada Marcianese

Paura poco fa in contrada Marcianese, in via Follani, dove le improvvise fiamme ed il fumo nero tra le campagne avevano fatto temere il peggio.

Ancora scossi da quanto accaduto domenica scorsa sulla costa, gli abitanti della zona sono scesi in strada e hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che, una volta sul posto, sono riusciti a domare l’incendio che, anche a causa del vento, stava iniziando a propagarsi pericolosamente tra le campagne.

Pericolo scampato dunque dopo che le fiamme, in un attimo, avevano avvolto tutto. L’incendio sembrerebbe essere partito da alcuni agricoltori intenti a preparare le tradizionali conserve di pomodoro.