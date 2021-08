Musica&Commercio: giovedì 5 agosto, cinque eventi per la serata conclusiva dell’edizione 2021

Sono cinque gli appuntamenti in programma giovedì 5 agosto per la serata conclusiva di Musica&Commercio, la rassegna di eventi organizzata dalla Pro Loco Lanciano, in collaborazione con gli assessorati a Commercio e Cultura, il consorzio Le Vie del Commercio e l'associazione Storico Corso Bandiera per un progetto "che intende ravvivare il centro città dopo il difficile periodo del lockdown".

Cinque eventi, a spasso nel centro tra le vie dello shopping, per l'ultimo dei giovedì dedicati a musica e spettacoli completamente gratuiti. Si parte alle 18, a corso Roma, con gli Studios, alle 19, in corso Bandiera, appuntamento con i Banditos. Alle 20, in via Romagnoli, si esibiranno gli Ejasound. A chiudere Musica&Commercio 2021 saranno alle 21.15, in viale Salvo D'Acquisto, gli Incollocabili e, alle 22.30, lo spettacolo dei Terra Mia in piazza Plebiscito.

Come giovedì scorso, saranno messe a disposizione delle navette gratuite per i turisti che, dalla Costa dei Trabocchi, vorranno raggiungere Lanciano. Dalle 18.30 a mezzanotte e mezza, ci saranno dei bus completamente gratuiti, che permetteranno ai turisti di raggiungere Lanciano e godere degli eventi della rassegna Musica&Commercio, fare shopping e godersi una cena nei locali del centro frentano.

A San Vito Marina, i bus partiranno dalla rotonda nei pressi della stazione nuova, mentre a Fossacesia dal lungomare, dalle 18.30, ogni ora, ci sarà una nuova partenza. E si potrà, ovviamente, tornare indietro, fino a mezzanotte e mezza dal terminal bus di Lanciano in piazzale Memmo. Sotto la spinta della Pro Loco Lanciano, a siglare l'accordo sono stati i Comuni di Lanciano, San Vito Chietino e Fossacesia con la collaborazione della ditta Di Fonzo spa.

I concerti e i collegamenti sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione al numero 339.8236718 o alla mail prolocolancianoparco@gmail.com.