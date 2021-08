Contributi per gli affitti, aumentano i fondi assegnati dal Comune di Lanciano

Con una variazione di bilancio da 197mila euro, approvata ieri dalla Giunta di Lanciano, in arrivo ulteriori somme somme assegnate dalla Regione al Comune per i contributi al pagamento degli affitti.

"Con i maggiori fondi stanziati dal Governo in ragione dell'emergenza Covid - spiega il vicesindaco e assessore alle Politiche della casa, Giacinto Verna - i fondi sono pressoché triplicati, e questo ci permetterà di soddisfare le richieste di un numero maggiore di famiglie che hanno risposto al bando di gennaio". Lanciano aveva infatti preventivato di ricevere fino a 70mila euro, e tale era la cifra stanziata come capitolo di bilancio. Con l'assegnazione di 197mila, prima della distribuzione, si è resa perciò necessaria una variazione di bilancio, votata appunto ieri in giunta.

"Questo comporterà anche uno slittamento nell'assegnazione dei contributi a chi ne ha i requisiti - sottolinea Verna - che sarebbero stati distribuiti in questi giorni, mentre ora bisognerà aspettare settembre. Siamo ovviamente soddisfatti di permettere a circa settanta famiglie che hanno i requisiti di reddito richiesti di beneficiare di questi aiuti, che altrimenti sarebbero stati assegnati a una quarantina di nuclei familiari". Nei prossimi giorni gli uffici preposti attiveranno l'iter per liquidare le somme che spettano ai beneficiari: "Ringrazio il dottor Massimiliano Perretti che con la dipendente Iole Chiarini ha coordinato il lavoro del settore, e tutto il personale delle Politiche della casa che, in piena estate, è all'opera - aggiunge il vicesindaco - per far sì che possa arriva una boccata d'ossigeno ai nostri concittadini che stanno subendo le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria".