Le dive del cinema muto nella serata conclusiva di Suoni&Visioni

A chiudere la quinta edizione di Suoni&Visioni, il festival del cinema muto organizzato dall'associazione Overtones in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano, sarà la vera perla della stagione. Martedì 3 agosto, alle 21.30, nel chiostro del Parco delle Arti Musicali - Torri Montanare, sarà la volta di "Ricordanze - Le dive del cinema muto italiano".

Si tratta di una produzione originale, fatta in collaborazione con l'Associazione Cinematografica "La Dolce Vita" di Taranto, diretta dallo sceneggiatore e studioso Domenico Palattella. Il progetto Ricordanze va considerato come "un viaggio attraverso le attrici più rappresentative nella storia del cinema muto, tenendo conto in primo luogo del valore artistico di esse, e poi anche dalla rilevanza divistica, del successo popolare e della traccia che queste bellissime donne hanno lasciato nella nostra società".

Attraverso la ricerca storica e lo studio dei film d'epoca, sono state scelte dieci tra le principali attrici del cinema muto italiano, omaggiate in un'opera visiva di montaggio con una colonna sonora originale, appositamente composta dal Maestro Walter Gaeta, direttore artistico della rassegna Suoni&Visioni, che accompagnerà i filmati montati ad hoc. A dar voce alle loro storie, Valentina Ruggeri, nota ed affermata attrice voluta direttamente da George Clooney nella serie tv girata tra Sardegna e Lazio, da lui prodotta, Catch 22.

Sarà possibile acquistare i biglietti nel Parco delle Arti Musicali, prima del concerto. Ingresso 5 euro.