"Lanciano x tutti", la lista di Marongiu che va "oltre i colori politici"

“Sostenibilità e ambiente saranno i capisaldi della nostra azione e dirlo oggi, dopo la domenica nera dell’Abruzzo, è una promessa ancora più sentita”. Così Leo Marongiu, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative, ha esordito nella conferenza stampa in cui ha presentato una delle liste in suo appoggio e due dei candidati che correranno continuamente per lui.

Sono Fulvio Grappasonno e Rita Aruffo, rispettivamente sportivo ed avvocato impegnata nel mondo dell’associazionismo, saranno i candidati di punta della lista “Lanciano x tutti”.

“È una lista inclusiva, che vuole promuovere un’idea di apertura - spiega Marongiu - che vada oltre i colori ed i simboli di partito. Vogliamo essere un ancoraggio credibile per il futuro di questa città e per essere d’aiuto, non c’è bisogno dei colori politici, basta l’impegno”.

Ed è proprio di impegno, entusiasmo e voglia di fare che hanno parlato Grappasonno e Aruffo presentandosi ufficialmente alla città. “Voglio che questa sia una candidatura generazionale - dice Fulvio Grappasonno - che vada dagli under 30 come me, fino agli adulti più maturi. Leo è la persona giusta per questa città, ne sono certo”.

Rita Aruffo avvocato, conosciuta in città e non solo, anche per essere una esponente di spicco del movimento ambientalista Nuovo Senso Civico, non poteva non evidenziare il disastro ambientale che nella giornata di ieri ha colpito il nostro territorio, devastato da incendi che hanno ridotto in ceneri ettari di vegetazione. “Proprio ieri mattina avevamo fatto un lavoro di pulizia della Pinetina di Rocca San Giovanni, quello che è successo non ci deve scoraggiare ma deve rafforzare convinzioni e progetti, bisogna investire sulla sostenibilità – ha detto la Aruffo – ed è fondamentale pianificare con intelligenza i contributi legati al recovery plan, per questo credo sia importante poter contare anche sulla collaborazione costruttiva del governo nazionale. Dobbiamo lavorare affinché Lanciano non venga ulteriormente impoverita e mi riferisco al tribunale che rischiamo di perdere definitivamente”.

Dopo della presentazione alla stampa, stasera l’inaugurazione della sede elettorale in viale delle Rose, la stessa di Mario Pupillo, 5 anni fa.