Tensione tra Bomba e Memmo e centrodestra nel caos, da Nuova Lanciano l’appello alla coesione

A cercare di mettere ordine alla "confusione" che nelle ultime ore ha stravolto la coalizione del centrodestra lancianese, arriva l'appello "alla coesione" di Nuova Lanciano, una delle liste civiche pronta a scendere in campo nella sfida delle elezioni amministrative di ottobre.

"Negli ultimi mesi – sottolineano gli esponenti della lista in un comunicato - è stato svolto un incessante lavoro di ascolto per poter condividere un programma che proietti Lanciano verso le nuove sfide che ci attendono. I fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) potranno essere utilizzati per il rilancio della città: prima di tutto, con investimenti corposi per la realizzazione di un polo ospedaliero di eccellenza e per la sistemazione definitiva della principale arteria di collegamento con la Val di Sangro. Le sfide che ci attendono sono tante e Nuova Lanciano continuerà a sostenere tutte le battaglie necessarie per rilanciare un intero territorio.

È necessario – affermano - che tutti i partiti di centrodestra e i movimenti civici che si dichiarano alternativi alla sinistra uniscano le proprie idee coinvolgendo le migliori forze di questa città. È con questo spirito che accogliamo, con soddisfazione ed entusiasmo tra le nostre fila, Sandro Sala, per tanti anni presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, da sempre attivo sul territorio e impegnato per contribuire al miglioramento della nostra amata comunità".

E tornano a rivolgere un appello ai partiti e ai movimenti civici di centrodestra, quello di "convergere, in fretta, su una personalità di alto spessore e di comprovata esperienza politica e amministrativa, mettendo finalmente da parte le pur legittime ambizioni di ciascuno. I personalismi e le imposizioni dall'alto – sostengono - non possono trovare spazio in una comunità mortificata da oltre dieci anni di malgoverno della sinistra: oggi più che mai, dunque, bisogna lavorare per garantire un futuro migliore alla nostra città con il massimo impegno da parte di tutti".