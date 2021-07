Taglio del nastro per il nuovo avveniristico bocciodromo nel quartiere Santa Rita

Un grande cubo avveniristico con trasparenze, oblò, spazio esterno e impianto di condizionamento. È stata presentata questa mattina la nuova struttura del bocciodromo nel quartiere Santa Rita, realizzato nei pressi del circolo anziani, ma ad uso di chiunque voglia avvicinarsi al gioco delle bocce.

“Sono soddisfatto del risultato raggiunto - afferma l’assessore all'Urbanistica, Pasquale Sasso, tra i primi promotori dell’intervento - e di come finalmente si sia ridata dignità ad un luogo di aggregazione ed incontro, per troppo tempo dimenticato”.

La struttura, realizzata grazie alla collaborazione tra i tecnici comunali e ed il lavoro dell’architetto co-progettista e direttore dei lavori, Nicola Di Biase, è costata 300mila euro e si inserisce nel più ampio fondo per la rigenerazione urbana utilizzato per rifare il make-up ad alcuni dei punti nevralgici proprio del quartiere Santa Rita. 2 milioni di euro utilizzati per la realizzazione di due palazzine di edilizia residenziale, la gradinata di collegamento con via Sigismondi, la manutenzione della pista ciclabile ed il raddoppio degli spogliatoio del campo Di Meco.

"Consegnata alla città un'altra opera sociale e sportiva, il rinnovato bocciodromo del centro anziani di Santa Rita. Un impianto innovativo, anche nella veste, climatizzato e a disposizione di chiunque voglia cimentarsi con il gioco delle bocce. - commenta il sindaco Mario Pupillo - È solo l'ultima opera di una lunga serie che ha riguardato una più estesa riqualificazione del quartiere Santa Rita.

Un grazie particolare al parroco don Nicola Giampietro per la presenza e il grande lavoro quotidiano che svolge per questo importante quartiere della nostra città".