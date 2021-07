Bilancio positivo per la Scuola Civica di Musica: nuovi corsi e due concerti estivi degli allievi

È stato presentato questa mattina, nella sede della Scuola Civica di Lanciano, il programma del concerto finale degli allievi dei Seminari Estivi di Musica dell'Istituzione Civica di Musica "Fedele Fenaroli" che si terrà il 9 agosto. Nel corso della conferenza, alla presenza del presidente della Scuola Civica, l'avvocato Alberto Paone, il sindaco del Comune di Lanciano, Mario Pupillo e l'assessore alla Cultura, Marusca Miscia è stato reso noto anche il rendiconto dell'attività dell'istituzione comunale negli ultimi 5 anni.

"Il bilancio della scuola civica è positivo – ha sottolineato il presidente Paone -. Sono stati fatti molti investimenti, anche tecnici, ma soprattutto scelte oculate dal punto di vista economico. Nel corso degli anni, l'offerta formativa si è ampliata, e la grande novità è l'introduzione delle lezioni di musica d'insieme, quindi non soltanto individuali.

La scuola civica ha anche una finalità sociale - aggiunge Paone - cioè la possibilità di fare avvicinare alla musica le persone meno abbienti e nello stesso tempo di inserire la scuola civica nell'interno del tessuto della città. A questo proposito quest'estate sono stati organizzati questi seminari estivi ai quali hanno partecipato circa 40 allievi e il cui risultato saranno questi due concerti".

Primo appuntamento, il 2 agosto alle ore 21.30 nel Parco delle Arti Musicali, con l'"Acoustic Music Concert" che avrà come protagonisti i docenti dei seminari estivi di musica che si esibiranno con alcuni allievi. In programma le esibizioni di: Fabio Della Cuna Trio, Duo Lorenzo e Carola, Ilary Duet e TheCrewBand. L'ingresso all’evento è gratuito. Il concerto del 9 agosto, in scena sempre al Parco delle Arti Musicali alle ore 19.00, vedrà l'esibizione degli Allievi dei Seminari di musica classica d'insieme con la partecipazione straordinaria del Tenore Nicolò La Farciola. Alle 21.30 sarà la volta degli Allievi dei Seminari di musica moderna d'insieme. Per la partecipazione al concerto del 9 agosto (ad ingresso libero) sarà necessaria la prenotazione alla e-mail info@scuolacivicadimusicalanciano.it oppure al numero 0872/713586.