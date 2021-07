La danza contemporanea nel prossimo appuntamento del Flic

Sabato 31 luglio, torna il FLIC, Festival Lanciano in Contemporanea e questa volta sarà all’insegna della danza contemporanea.

Il Polo Museale Santo Spirito ospiterà due lavori coreografici che vedono come co-autore l’artista lancianese Christian Consalvo.

Si partirà con il debutto della nuova performance "Plushophiles | metamorphosis" di Christian Consalvo e Giovanni Careccia, danzautore selezionato per la Vetrina della giovane danza d'autore del network Anticorpi XL 2021, con musiche del compositore Lorenzo Mondelli, dedicata al rapporto tra natura ed essere umano. Una riflessione profonda sulla reale esistenza del libero arbitrio. Il pezzo vede il sostegno di “ArteMente - Centro di Alta Formazione della Danza” di Milano.

Concluderà invece la serata la performance "O" della Compagnia Lost Movement di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo, con Michele Scappa e Andreas Alexandrou. Il duetto, dopo una pausa forzata dovuta alla situazione pandemica, riprende a Lanciano la tournée interrotta nel 2019 a Danzica, in Polonia. In "O" una storia d’amore: due uomini si scontrano, si uniscono, si allontanano, si riavvicinano, in un incontro che attraversa gli strappi, le negazioni, gli scompensi e gli apici di ogni relazione umana. La Compagnia Lost Movement è oggi supportata da OPLAS, Organismo di produzione della danza sostenuto dal MiC.

L’ingresso alla serata richiede la prenotazione del posto per le misure anti covid-19. Per prenotazioni: email: lanciano@flicfestival.it tel.: +39 338 979 2548