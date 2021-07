Navette gratuite dalla Costa dei Trabocchi per raggiungere Lanciano

Navette gratuite per turisti della costa per raggiungere Lanciano in occasione dei giovedì di Musica&Commercio. Sotto la spinta della Pro Loco Lanciano, a siglare l’accordo sono stati i Comuni di Lanciano, San Vito Chietino e Fossacesia con la collaborazione della ditta Di Fonzo spa.

Domani, giovedì 29 luglio e giovedì 5 agosto, dalle 18.30 a mezzanotte e mezza, ci saranno dei bus navetta, completamente gratuiti, che permetteranno ai turisti di raggiungere Lanciano e godere degli eventi della rassegna Musica&Commercio, fare shopping e godersi una cena nei locali del centro frentano.

A San Vito Marina, i bus partiranno dalla rotonda nei pressi della stazione nuova, mentre a Fossacesia dal parcheggio antistante la stazione vecchia (giovedì prossimo si parte dal Lungomare), dalle 18.30, ogni ora, ci sarà una nuova partenza. E si potrà, ovviamente, tornare indietro, fino a mezzanotte e mezza dal terminal bus di Lanciano in piazzale Memmo.

Il viaggio è gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto al numero 3290851248.