L’Uomo Meccanico per la terza serata di Suoni&Visioni

Sarà piazza Pace la particolare location del terzo appuntamento con la quinta edizione di Suoni&Visioni, il festival del cinema muto, organizzato dall’associazione Overtones, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano, venerdì 30 luglio, alle 21.30.

Sul grande schermo sarà proiettato L’Uomo Meccanico , a cento anni esatti dalla sua uscita. Scritto, diretto e interpretato dal comico francese André Deed , noto in Italia col nome d’arte di Cretinetti, oltre ad essere tra i primi film prodotti in Italia con elementi fantascientifici, in esso per la prima volta viene messo in scena lo scontro tra un robot buono e uno cattivo .