Casa Dante e International Guitar Seminar per il weekend in musica dell’EMF

Nasce dalla collaborazione tra l’associazione “Amici della Musica” - Fedele Fenaroli e John Fante Festival , Casa Dante , l’evento concertistico in programma domenica 1° agosto, alle ore 21, nel chiostro del Parco delle Arti Musicali, per la cinquantesima stagione dell’ Estate Musicale Frentana . Nasce dalla collaborazione tra, l’evento concertistico in programmadomenica 1° agosto, alleore 21, nel chiostro del Parco delle Arti Musicali, per la cinquantesima stagione dell’

Il concerto sarà un vero e proprio viaggio musicale in omaggio a Dante Alighieri e si inserisce tra le celebrazioni per il 700esimo anniversario della sua scomparsa. Si parte dal Canto I dell’Inferno, per arrivare fino “all'amor che move il sole e l'altre stelle” tra musica e declamazioni in un lungo viaggio nella Divina Commedia e nella musica, da Rossini e Donizetti , fino a Morricone e i New Trolls .

Sul palco si esibiranno Claudia Nicole Calabrese , soprano, Giuseppe Rullo , pianoforte, Alessandro Lumachi, violoncello, voce recitante, Saverio Carinci e all’oboe ci sarà il direttore artistico dell’EMF, Andrea Tenaglia .

Ad anticipare Casa Dante, ci sarà il concerto finale della nona edizione del Lanciano International Guitar Seminar , sabato 31 luglio, alle ore 21, sempre nel chiostro del Parco delle Arti Musicali.