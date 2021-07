Musica ed eventi per il terzo appuntamento con Musica&Commercio

Terzo appuntamento con Musica&Commercio, la rassegna di eventi organizzata dalla Pro Loco Lanciano, in collaborazione con gli assessorati a Commercio e Cultura, il consorzio Le Vie del Commercio e l’associazione Storico Corso Bandiera per un progetto che intende ravvivare il centro città dopo il difficile periodo del lockdown.

Quattro pomeriggi e serate di musica e spettacoli completamenti gratuiti sperando quindi di dare un po’ di sollievo alle attività commerciali cercando di portare in città anche i turisti che soggiornano nelle località della Costa dei Trabocchi per un po’ di shopping o per un aperitivo.

L’appuntamento è giovedì 29 luglio. Alle 17.30 musica con Les Tziganes, in piazza Garibaldi. Alle 19, in corso Bandiera, festa sportiva della palestra Royal Fit Area Fitness. Alle 19.30, in corso Trento e Trieste musica con i Porto Franco e a seguire, alle 20.30, si torna in corso Bandiera per il concerto del Trio Violoncelli. Dalle 21.15 ci si sposta in piazza Plebiscito, prima con le ombre cinesi di Oscar Strizzi e poi, alle 22.30, con il secondo appuntamento di Musica in Movimento, con Tony Esposito in concerto [LEGGI QUI].

Prosegue dunque il progetto di eventi itinerante che si propone di dare slancio al commercio in questo particolare momento storico dando una spinta, seppur piccola, alla ripresa.

I concerti sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione al numero 339.8236718 o alla mail prolocolancianoparco@gmail.com .