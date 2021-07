D’Eramo: "Il candidato migliore per il centrodestra è Danilo Ranieri"

“Questo è il momento giusto per rompere finalmente gli indugi e avviare una campagna elettorale fatta di programmi, idee e strategie chiare per il rilancio della città”. A dirlo è il coordinatore regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo.

“Un primo dato è già lampante – aggiunge D’Eramo -: sul tavolo regionale del centrodestra sono approdati tutti nomi importanti, con grandi profili. Questo denota quanto e con quale spirito l’intera coalizione abbia lavorato per offrire alla comunità un progetto vincente e di prospettiva. È altresì chiaro, in un contesto del genere, come la Lega sia la forza trainante dell’intero centrodestra. In questa ottica il profilo con le caratteristiche migliori e con più chance di vittoria è quello di Danilo Ranieri. Con lui a capo di una coalizione unita il centrodestra trionferà senza difficoltà. È il momento di rompere gli indugi”, conclude.