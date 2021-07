È già sold out l’edizione 2021 dell’Estate in Lirica

Nonostante la pandemia, torna l’Estate in Lirica portata in scena sul palco da “L’Opera nel Borgo” che quest’anno spegne 5 candeline. L’evento, diventato un classico per gli amanti della musica classica che giungono nel borgo castellino anche da fuori regione, andrà in scena sabato 31 luglio ed è già sold out.

Il pubblico viaggerà sulle note di Mozart, Rossini, Donizetti, Gounod, Verdi, Dvořák, Massenet, Puccini, Giordano e Gershwin ascoltando le voci di otto grandi interpreti, accompagnati da quattro musicisti straordinari.

Attraversando via della Rosa, la più antica del paese, si arriverà nella piazzetta, un gioiello del borgo castellino. Nel centro storico già da mesi si respira l’aria frizzante dei preparativi e tutto il paese fra poco vivrà l’attesa degli artisti, dei musicisti e l’emozione delle prove dei cantanti le cui voci si udiranno per i vicoli anche a tarda notte. Tutto questo nasce dalla volontà di un gruppo di amici che da anni si è messo insieme ed ha fondato l’associazione Riscopriamo il Centro Storico e anno dopo anno, fra mille sacrifici, riesce a portare in paese artisti di fama internazionale. Aldo Angelucci e Aldo Di Toro sono la macchina trainante di una iniziativa che non ha pari nel suo genere.

Saliranno sul palco Federica Carnevale, mezzosoprano, Antonella Trovarelli, soprano, Antonella Pellilli soprano, Claudia Nicole Calabrese soprano, Aldo Di Toro tenore, Mickael Santoro tenore, Daniele Di Nunzio baritono, Massimiliano Mandozzi basso.

I cantanti saranno accompagnati al pianoforte da Isabella Crisante e Marco Moresco, che si occupano anche del coordinamento e direzione musicale e da Sarah Rulli al flauto e Rino Di Camillo al clarinetto.