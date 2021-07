La Lega punta su Ranieri: "Spetta a noi scegliere il candidato sindaco a Lanciano"

Spetta alla Lega la scelta del candidato a sindaco di Lanciano. Lo dicono l'assessore regionale Nicola Campitelli e il coordinatore cittadino del Carroccio, Fausto Memmo, che puntano su Danilo Ranieri nel momento in cui si vanno progressivamente delineando nomi e schieramenti nei principali comuni abruzzesi che andranno al voto a ottobre.

A Vasto è Guido Giangiacomo di Forza Italia a guidare la coalizione, a Sulmona il compito spetta a Vittorio Masci che, indicato da Fratelli d'Italia, "rappresenta una scelta vincente e dimostra, ancora una volta, che la coalizione di centrodestra è unita", affermano in una nota i due esponenti del partito di Salvini, che ricordano come, in queste lunghe trattative sul tavolo regionale, la Lega sia stata "aperta al dialogo, al confronto e lontana da qualsivoglia imposizione".

"Su Lanciano siamo certi che ci sarà lo stesso spirito da parte degli altri partiti della coalizione, in modo da chiudere" l'intesa sull'avvocato Ranieri, "persona di comprovato spessore, nuova rispetto a tutti gli attori protagonisti delle ultime competizioni elettorali".

L'obiettivo strategico è allargare l'alleanza accogliendo "il mondo civico, al quale ribadiamo l'invito a unirsi a noi, fare squadra per portare a casa una vittoria che manca ormai da troppo tempo e per affrontare i disagi dei cittadini" garantendo, attraverso la candidatura di Ranieri, "cambiamento e discontinuità ai dieci anni di governo fallimentare del centrosinistra".