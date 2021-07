L’iniziativa “Stappiamo e raccogliamo per l’AIRC” arriva al Palamasciangelo grazie ai volontari della Croce Rossa di Lanciano. Da ieri, giovedì 22 luglio, due bidoni sono stati posizionati davanti ai cancelli del Palamasciangelo per raccogliere i tappi delle bottiglie di plastica.

“Quei tappi - ci dice Luca Marinelli, volontario CRI che si è occupato del progetto - sono di polietilene e in polipropilene, materiali molto pregiati, a differenza delle bottiglie, dai quali, una volta riciclati, si possono ricavare vari oggetti. Tra qualche tempo - spiega a Zonalocale - svuoteremo i bidoni, e in base al peso dei tappi si ricaverà un certo quantitativo di soldi che saranno donati all’AIRC per la ricerca contro il cancro”.

Ovviamente i due bidoni saranno ben riconoscibili con un cartello con lo slogan "Stappiamo e raccogliamo per l'AIRC" inaugurando così la dodicesima edizione di questa iniziativa.

Questo progetto, dunque, ha tre importanti scopi: sensibilizzare i cittadini su tematiche legate all’ambiente, facilitare il processo di riciclaggio poiché le bottiglie di plastica, fatte di polietilene tereftalato, vengono differenziate in maniera diversa rispetto ai tappi costituiti da altri materiali e raccogliere dei fondi da donare all’AIRC. Il tutto nel luogo adibito alle vaccinazioni anti Covid.