Tre nomi per le primarie del Movimento 5 Stelle

“Il programma, scritto con i lancianesi e cucito sulla città; i valori, quelli che da sempre spingono la nostra azione politica sui territori; la democrazia è il principio che spingerà la scelta del candidato sindaco che sosterremo nelle prossime elezioni amministrative di Lanciano”.

Così si presenta l’iniziativa dell’associazione Lanciano in Movimento, costola frentana del Movimento 5 Stelle, che venerdì e sabato chiama a raccolta i lancianesi per scegliere chi sarà il candidato sindaco da presentare alle prossime elezioni.

“Più che pensare alla figura tradizionale del sindaco – spiegano da Lanciano in Movimento – vogliamo pensare a un vero e proprio garante del programma che in questi ultimi mesi abbiamo elaborato ascoltando dalla viva voce dei cittadini le necessità del territorio. Una scelta importante che ha bisogno di essere condivisa con tutti. Per questo la persona che porterà la voce della cittadinanza all’interno delle istituzioni sarà votata da tutti coloro che vorranno esprimere la loro opinione venerdì 23 e sabato 24 luglio nell’Infopoint di Lanciano in via Renzetti 20, dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20. Saremo qui per raccogliere il voto dei lancianesi, dai 16 anni in su, e residenti in città. Il voto è gratuito e per esprimerlo basta portare un documento di riconsocimento”.

Chi si recherà nell’infopoint nei giorni designati potrà esprimere la propria preferenza tra tre professionisti che hanno deciso di scendere in campo sulla base di un programma ben definito e di valori che partono dalla proposta politica del Movimento 5 Stelle.

Si tratta di Licio Bonaffini: 70 anni, imprenditore della ristorazione, amante dello sport. “Ho girato il mondo per lavoro portando la mia Lanciano sempre nel cuore, oggi le mie esperienze possono diventare un contributo per la città”. Sergio Furia: 67 anni, ha informatizzato Uffici PT in provincia di Chieti e collaborato a Direzione Ufficio PT Lanciano, ex dirigente sindacale e presidente Cral Poste a tutt'oggi in pensione, impegnato in attività sociali. Alfonso Valerio: 67 anni, dirigente medico, lavora in qualità di cardiologo nell'ospedale Renzetti di Lanciano. “La crescita dei nostri figli e nipoti si costruisce in base alle nostre scelte, politiche responsabili agevolano il nostro ed il loro futuro”.

“Quello che sta accadendo a Lanciano è unico nel suo genere. A differenza di tutti il percorso intrapreso da Lanciano in Movimento è completamente al contrario e mette al centro le necessità della città e non dei partiti. - è il commento del consigliere regionale 5 stelle, Francesco Taglieri - Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi mesi perché non ci si è soffermati sulla scelta di una persona, ma bensì si è dato valore al programma che disegna il futuro della città nei prossimi 20 anni. Il candidato che uscirà da questi due giorni di votazioni sarà la persona che i cittadini avranno scelto per valorizzare quel programma e quindi sarà la migliore scelta possibile. Invito tutti a venire a esprimere la propria preferenza. Solo attraverso la partecipazione e la condivisione - conclude - possiamo dar vita a un progetto politico in controtendenza con la solita propaganda pre elettorale a cui poi non corrispondono mai fatti concreti”.