Sport, scuola e solidarietà, l’Unibasket scende in campo per il Camerun

È un’estate all’insegna della solidarietà, dello sport e dei valori interculturali quella che sta vivendo l’Unibasket in terra d’Africa con il nuovo progetto internazionale “Unibasket takes care for Camerun”.

L’iniziativa, realizzata con l’appoggio della Federazione Camerunense di Pallacanestro e con la testimonianza del giocatore rossonero Constantin Maralossou Dabangdata si articola su tre colonne: solidarietà, scuola e sport.

Solidarietà, con la donazione da parte della società di beni di prima necessità, materiale sanitario, derrate alimentari, attrezzature sportive e materiale didattico ai ragazzi degli orfanotrofi "Fact" e "Sainte Therèse" di Yaoundé la capitale camerunese.

Scuola, con l’importanza del valore dello scambio interculturale con un serie di incontri che culminerà con l’arrivo in Camerun ad inizio settembre del general manager Valerio Di Battista e del dott. Renato Fulgente, responsabile sanitario dell’Unibasket, che faranno visita agli studenti del Liceo di Anguissa per parlare dei valori etici ed educativi dello sport ed al Centro Medico Chirurgico "African Genesis Health" dove il medico sociale metterà a disposizione del personale locale, la sua esperienza nella lotta al Covid 19 come direttore sanitario del Pronto Soccorso di Atessa.

Infine sport, con la preselezione di giovani talenti del basket camerunense che a settembre, nella capitale Yaoundè, parteciperanno ad un prestigioso Camp di Basket con i migliori allenatori locali che permetterà a due di loro che si distingueranno per i brillanti risultati scolastici e le straordinarie qualità tecnico-fisiche, di vincere una borsa di studio internazionale per l’Italia.