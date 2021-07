Nuovo look per via Tinari, riasfaltatura e messa in sicurezza

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di via Tinari. Gli interventi, programmati dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Giacinto Verna, riguardano il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica per migliorare la viabilità e la sicurezza di automobilisti e pedoni su questa importante strada di ingresso alla città.

La ditta Di Biase srl, che si è aggiudicata l’appalto da oltre 95mila euro, ha iniziato ad intervenire dal lato del passaggio a livello, all’intersezione con via Rosato, per mettere in sicurezza quel tratto ora in dislivello e che comporta non pochi disagi per i mezzi che vi transitano. Poi si continuerà con il rifacimento del manto di asfalto e con il miglioramento funzionale della segnaletica, sia orizzontale che verticale, per dare maggiore visibilità e segnalamento, ad esempio, al cordolo spartitraffico che separa le due direzioni di marcia. Durante gli interventi, che - salvo maltempo - dureranno una decina di giorni, via Tinari resterà aperta al traffico, ma si potrà transitare su una sola corsia per ogni senso di marcia.

L’assessorato ai Lavori pubblici annuncia inoltre che, dopo Ferragosto, partiranno gli interventi del piano asfalti 2021. La ditta laziale Nama srl, che si è aggiudicata l’appalto da 500mila euro, ha iniziato i sopralluoghi nelle varie zone della città interessate dai lavori. Queste sono: strada comunale Lanciano-Poggiofiorito a Costa Di Chieti, strada comunale Casino Napolitano, strada comunale Sabbioni, via Per Frisa, strada comunale San Giacomo di Villa Martelli, via Belvedere, via Ovidio, area fiera Iconicella, strada comunale Morge direzione Follani, strada comunale Tratturo di contrada Serre, strada comunale San Nicolino Marcianese alta, strada comunale Fontanelle Bassa, strada comunale Santa Margherita di contrada Villa Pasquini. Saranno eseguiti principalmente interventi di riasfaltatura, per le strade San Nicolino e Fontanelle Bassa anche quelli di consolidamento.