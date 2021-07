Musica&Commercio, oltre 20 concerti gratuiti per l’estate frentana in piazza

Sono oltre 20 i concerti e gli spettacoli che allieteranno un martedì e tre giovedì pomeriggio estivi lancianese dal 20 luglio al 5 agosto.

Nuova organizzazione e concept, ma stessa mission per Musica&Commercio che nasce dalla Pro Loco Lanciano, in collaborazione con gli assessorati a Commercio e Cultura, il consorzio Le Vie del Commercio e l’associazione Storico Corso Bandiera per un progetto che intende ravvivare il centro città dopo il difficile periodo del lockdown.

“Dopo l’ultimo anno - dice il presidente della Pro Loco Lanciano, Vincenzo Giancristofaro - tutte le attività commerciali sono state colpite in modo molto importante dalla crisi dovuta alla pandemia e, insieme al Comune e alle associazioni, abbiamo sentito il dovere di incentivare le attività soprattutto in centro, attuando un progetto di eventi itinerante che possa in qualche modo dare slancio al commercio in questo momento e dando una spinta seppur piccola alla ripresa”.

Quattro pomeriggi e serate di musica e spettacoli completamenti gratuiti sperando quindi di dare un po’ di sollievo alle attività commerciali cercando di portare in città anche i turisti che soggiornano nelle località della Costa dei Trabocchi per un po’ di shopping o per un aperitivo.

Si parte dunque martedì 20 luglio, con ben 5 eventi, dalle ore 18 alle 22.30. Alle 18, in corso Bandiera, concerto dei Project Seventies, alle 19, gli Ancestral Chamber Music si esibiranno in corso Trento e Trieste. Alle 20, si torna in corso Bandiera con i Panorama Band. Alle 21, di nuovo in corso Trento e Trieste con il duo Ceroli/Barbati. A chiudere la serata, in piazza Plebiscito, alle 22.30, omaggio a Lucio Dalla con il concerto dei Lucio Punto Zero.

Secondo appuntamento giovedì 22 luglio con ben sei appuntamenti. Dalle 17 alle 22, in piazza Unità d’Italia festa sportiva a cura della Royal Fit Area Fitness e sempre lì, ma alle 17.30, spettacolo degli Utrum. Alle 18.30. musica dal vivo in corso Bandiera con i Tea For Four. Alle 20, in corso Trento e Trieste, concerto dei Southern Blues, alle 21, in piazza Unità d’Italia, musica con i Red Black e per concludere, alle 22.30, in piazza Plebiscito, concerto dei Mo Bitter Band per Musica in Movimento.

I concerti sono tutti i gratuiti ma è necessaria la prenotazione al numero 339.8236718 o alla mail prolocolancianoparco@gmail.com .