Lanciano sul podio dei campionati nazionali di balli caraibici

Sono tornati a casa dal Campionato italiano di categoria nell’ambito delle danze caraibiche con ben sei medaglie ed un quarto posto gli atleti dell’asd Soul Dance Academy. Una grande soddisfazione, quella degli insegnanti Alessandra Alfieri e Davide Ferruccio, soprattutto dopo il difficile anno per lo sport a causa del Covid.

E anche Alessandra e Davide, compagni in pista e nella vita, hanno raggiunto il gradino più alto del podio. Nei campionati di Rimini, iniziati lo scorso 9 luglio e che termineranno il 25, Alessandra è risultata essere campionessa italiana di Bachata shine e Salsa shine solo femminile e Davide campione italiano di Bachata shine e medaglia di bronzo nella categoria Salsa shine solo maschile. Insieme, hanno portato a casa un bel quarto posto nella categoria Combinata caraibica di coppia.

Ma per la Soul Dance Academy, la vera soddisfazione è arrivata dai primi posti nelle categorie Bachata shine e Salsa shine solo maschile per Cristian Morgione, piccolo atleta di quasi 10 anni, al suo primo campionato nazionale.

“È stato gratificante vedere il nostro piccolo Cristian arrivare così in alto alla sua prima esperienza in un campionato così importante - dice la presidente dell’associazione sportiva ed insegnante, Alessandra Alfieri - Io e Davide siamo davvero felici del risultato raggiunto e con la nostra accademia continueremo a per far conoscere i balli caraibici non solo come ballo sociale, ma soprattutto come sport agonistico”.