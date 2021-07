Dall’ex tracciato ferroviario al "Garante del Verde", le proposte delle associazioni green

10 linee guida per “chi vuole davvero rendere Lanciano un luogo sempre più vivibile”. Sono le idee lanciate dai comitati Piedibus e 1000 alberi per Lanciano “in presenza di un nascente dibattito pubblico e pre-elettorale molto deludente e quasi privo di contenuti. - dicono in una nota - Rendendo con criterio e consapevolezza l’ambito urbano più bello, attraente e vivibile, non potrà che esserci un diffuso ritorno a beneficio di tutti i settori, turistico e di accoglienza, commerciale ed economico, culturale e artistico, ricreativo e sportivo, sociale”.

Si parte dal progressivo aumento del numero di alberi e la diminuzione del numero di automobili, liberando e mettendo in sicurezza gli spazi pubblici per la socialità. “Vorremmo rendere le scuole luoghi sicuri e attrattivi creando nei loro dintorni le aree di rispetto e le strade scolastiche. - Ampliare progressivamente nell’area urbana le zone esclusivamente pedonali eliminando tutte le innumerevoli barriere architettoniche presenti e favorire in tutti i modi una salutare mobilità sostenibile”.

Sempreverde la volontà di utilizzare l’ex tracciato della Sangritana in disuso come pista ciclopedonale e la proposta di “porre un freno al distruttivo consumo di suolo” e la “valorizzazione dello straordinario strumento di partecipazione della cittadinanza costituito dal regolamento sui beni comuni”.

Le idee lanciate dalle associazioni green comprendono anche la nascita di una consiglio dei bambini ed infine l’istituzione della figura di riferimento del Garante del Verde”.

“Queste sono le linee guida - chiude la nota - poi naturalmente per attuarle si dovrà entrare nel dettaglio delle singole scelte”.