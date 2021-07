A Manola Rosato il "Paul Harris Fellow" del Rotary Club Lanciano

È stato conferito a Manola Rosato, direttore dell'Area Distrettuale Asl di Lanciano, il "Paul Harris Fellow", la più alta onorificenza rotariana. Ad attribuirlo è stato il presidente del Rotary Club Lanciano, Marcello Rovetto, a ridosso della scadenza del suo mandato, per rendere omaggio alla professionista che in città è stata in prima linea nella lotta al Covid-19 nelle diverse fasi: nell'assistenza ai malati a domicilio e nelle Rsa, nello screening e a seguire nella campagna vaccinale a San Vito e al Pala Masciangelo.

"Durante questi mesi nei quali il Rotary ha contribuito attivamente all'attività dell'hub vaccinale con i propri volontari - ha spiegato Rovetto - abbiamo toccato con mano la capacità organizzativa della dottoressa Rosato, che non si è risparmiata in termini di tempo ed energia per mettere in campo le azioni necessarie per contrastare la diffusione del virus, di cui la vaccinazione è solo la più recente. Una professionista che ha mostrato competenza, solidità e temperamento, le doti giuste per per affrontare una pandemia durissima che ci affligge ormai da troppo tempo. Il nostro Club - ha specificato ancora Rovetto - ha voluto pertanto onorare questo impegno con l'attribuzione del più alto riconoscimento rotariano, destinato a personalità che si sono distinte nella comunità per aver espresso grande professionalità e altissimo senso del dovere".

Manola Rosato ha rivolto al Rotary parole di gratitudine e apprezzamento per le attività svolte con lo spirito di "servizio" che lo caratterizza, e che durante la pandemia ha avuto modo verificare sul campo.