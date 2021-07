Cinema, teatro, musica ed eventi per i più piccoli: ecco "Lanciano Estate 2021"

Sono stati presentati nel salone d'onore "Benito Lanci" della casa di conversazione gli eventi estivi del Comune di Lanciano. Lanciano Estate 2021 - Un Mare di Eventi, è il nome scelto per il cartellone che conta oltre "50 appuntamenti di cinema, 13 di teatro, 43 di musica e 15 tra incontri, presentazioni di libri e mostre", spiegano da palazzo di Città. Ci saranno "una particolare attenzione alla sicurezza degli eventi e una rinnovata collaborazione con i commercianti del centro".

"Lanciano Estate è il momento dell'anno in cui la città offre il meglio di sé, aprendosi alle tante proposte e idee, un mare di eventi, che le associazioni culturali offrono al nostro territorio", commenta l'assessora alla Cultura Marusca Miscia, che ha presentato gli eventi con il sindaco Mario Pupillo e l'assessora al commercio Patrizia Bomba.

"La musica come sempre sarà al centro di questo fitto cartellone, dagli appuntamenti dell'Estate Musicale Frentana, che quest'anno taglia il traguardo prestigioso dei 50 anni al cinema muto che prenderà la voce dei concerti di Suoni&Visioni, per finire con i quattro grandi appuntamenti nel rinnovato Parco Villa delle Rose delle Feste di Settembre con Enrico Brignano, Max Pezzali, Aka7seven+Gaia e Niccolò Fabi. Un’attenzione particolare ai più piccoli sarà riservata con la rassegna a loro dedicata con La Terra degli Esploranote nel quartiere di Lancianovecchio, mentre l'ormai consolidato festival Flic Lanciano in Contemporanea garantirà come sempre incontri e eventi di grande qualità. Si rinnova inoltre la proficua collaborazione con le associazioni dei commercianti e la Pro Loco Lanciano che animeranno di musica e vitalità tutto il centro con l’iniziativa Musica&Commercio, grazie al diretto interessamento dell’assessora al Commercio Patrizia Bomba.

Il cinema avrà un ulteriore spazio in città, dopo l’ormai consolidata esperienza del Cinema sotto le Stelle in centro: la grande novità si chiama Cineparco Santa Rita ed animerà il cuore del quartiere più popoloso della città con 8 serate all'aria aperta con altrettanti film da vedere in compagnia e in sicurezza, gratuitamente; non solo, nel quartiere Santa Rita andranno in scena anche 4 serate di teatro dialettale grazie agli Amici della Ribalta, mentre in centro avremo il grande appuntamento con Michele Placido e il recital Sogno di una notte di mezza estate. Gli appuntamenti sono davvero tanti, impossibile elencarli tutti se non nel programma dettagliato allegato: abbiamo immaginato e realizzato un mare di eventi per una città aperta, libera che possa finalmente vivere e con-dividere la cultura in maniera diffusa ed inclusiva, capace di attrarre con la propria storia e le proposte in campo i tanti turisti che scelgono la nostra Costa dei Trabocchi per le vacanze".

L'amministrazione ha voluto "condividere con i commercianti uno spazio a loro dedicato e da loro gestito nel cartellone di Lanciano Estate per poter dare ancora più vita al nostro centro città grazie alla preziosa collaborazione del presidente della Pro Loco Lanciano Vincenzo Giancristofaro e alla piena disponibilità dell'Assessora alla Cultura Marusca Miscia - spiega l'assessora Patrizia Bomba -.

Con Musica&Commercio questa Amministrazione investe nel commercio di vicinato, scegliendo di stare dalla parte di chi rende viva la città ogni giorno in maniera concreta e tangibile: il risultato è un cartellone ricco di eventi musicali che siamo certi faranno passare delle belle ore di spensieratezza ai cittadini e a quanti vorranno scegliere la nostra città per una passeggiata serale e distensiva, nella cornice elegante di Corso Trento e Trieste e del nostro centro con i negozi aperti dalle 18 in poi in occasione delle serate. Tutti gli eventi saranno gratuiti, ma sarà obbligatoria la prenotazione per assistere ai concerti (200 posti a sedere in piazza Plebiscito, 50 nelle altre location: info e prenotazioni 3398236718 e prolocolancianoparco@gmail.com). Da ultimo, ma non per importanza: un appello a tutti coloro che non ancora procedono a vaccinarsi, senza vaccini sarà difficile ripartire a pieno regime, anche e soprattutto per il mondo del commercio che tanto ha sofferto le chiusure da Covid".

TUTTI GLI EVENTI - CLICCA QUI