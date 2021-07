Istituzione Sinfonica Abruzzese in concerto con "Bach tra classico e jazz"

Sarà l’Istituzione Sinfonica Abruzzese la protagonista del prossimo concerto dell’Estate Musicale Frentana, domenica 18 luglio, nel chiostro del Parco delle Arti Musicali con due particolari esibizioni.

L’orchestra, diretta dal maestro Roberto Molinelli, porterà sul palco dell’EMF Bach, tra classico e jazz in due distinte performance, alle 21 e alle 22.15. Alle 21 l’ISA, accompagnata dal violino solista Ettore Pellegrino, si esibirà nei concerti per violino e orchestra BWV 1041-1042. Nel secondo appuntamento, invece, l’orchestra, diretta da Roberto Molinelli, eseguirà due concerti di Bach trascritti e arrangiati in versione blues dallo stesso Molinelli, con violino solista Ettore Pellegrino ed il Trio Nosso Brasil.

L'immensa produzione di J. S. Bach è una pietra miliare nella musica di tutti i tempi, un ideale di studio, ricerca e confronto per ogni esecutore. L’Istituzione Sinfonica Abruzzese raccoglie la sfida per presentare al pubblico concerti che, ispirati all’esempio italiano ed in particolare quello di Vivaldi, sapranno emozionare il pubblico con scelte espressive dove il violino si esprime non come strumento solista in senso moderno, ma come strumento concertante capace di rivaleggiare in bravura con gli altri. Il Trio Nosso Brasil, invece, nasce nel 1995 ed ha radici nella continua ricerca ed approfondimento della cultura, degli stili e degli autori della Musica Popolare Brasiliana, in una rilettura e interpretazione personale e originale. Le molteplici esperienze professionali individuali arricchiscono le performance “live”.



Posto unico 10 euro, biglietti in vendita nella segreteria dell'associazione Amici della Musica, in largo dell'Appello, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e online sul circuito ciaotickets.com. Non è possibile acquistarli in loco, prima del concerto. In caso di pioggia il concerto si sposterà al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano.