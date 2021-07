Erano ai domiciliari ma la polizia li ha trovati a passeggio e al supermercato: arrestati

Erano agli arresti domiciliari ma la polizia li ha trovati fuori casa e per loro sono di nuovo scattate le manette per evasione. I due interventi sono avvenuti da parte degli uomini del commissariato di Lanciano, impegnati in controlli sul territorio per contrastare e prevenire reati predatori, in particolare borseggi, in occasione dei mercati rionali e in prossimità di luoghi molto frequentati.

In uno dei servizi, gli agenti agli ordini del vice questore Lucia D'Agostino, hanno notato un uomo, sottoposto ai domiciliari, che entrava in un supermercato della città. "Dopo averlo atteso all'esterno - si legge in una nota del Commissariato - gli agenti lo hanno in arresto per il reato di evasione quando lo hanno fermato mentre usciva con alcune bottiglie in mano".

In un'altra circostanza gli agenti hanno individuato un uomo, anche lui sottoposto ai domiciliari, "che passeggiava tranquillamente per le strade cittadine. Alla vista degli operatori, che gli intimavano di fermarsi, ha assunto un atteggiamento violento e minaccioso, tentando di raggiungere la sua abitazione". Ma l'uomo è stato raggiunto e arrestato. Ora dovrà rispondere di evasione e di minaccia e violenza a pubblico ufficiale.