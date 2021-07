D’Eramo: "A Lanciano la Lega è una sola, nei prossimi giorni il candidato sindaco del centrodestra"

La Lega a Lanciano è unita. Lo afferma la segreteria regionale, secondo cui la presenza di due correnti interne al Carroccio frentano sarebbe figlia "di ricostruzioni prive di ogni fondamento. Ogni iniziativa intrapresa fino ad oggi è assolutamente corrispondente alle volontà della segreteria comunale della Lega di Lanciano, in perfetto accordo con l'assessore regionale Nicola Campitelli e il segretario regionale, Luigi D'Eramo", si legge in una nota.

"In questo momento, la lega di Lanciano è impegnata nella redazione del programma elettorale e nella composizione della lista, che al suo interno avrà personalità di grande spessore e qualità, con la consapevolezza che l'unico avversario politico rimane ed è il centrosinistra; inoltre la Lega di Lanciano, in accordo con i sui vertici provinciali, regionali e nazionali, continuerà a lavorare per mantenere la coesione dentro e fuori i partiti, nel solco della linea tracciata in questi mesi. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nome del candidato sindaco che guiderà la coalizione di centrodestra, dopo averlo condiviso con tutti i rappresentanti locali della coalizione".