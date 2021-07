Pallacanestro, per l’Azzurra Basket Lanciano doppio titolo regionale

La pallacanestro frentana sul "tetto d'Abruzzo" con i due titoli regionali appena conquistati dai giovanissimi dell'Azzurra Basket di Lanciano. Le ragazze si sono laureate campionesse nella categoria Under 13 femminile. Per la squadra maschile, invece, è arrivata la vittoria nel torneo Under 15 Silver.

"Un'ulteriore dimostrazione - afferma il presidente dell'Azzurra, Ezio Grappasonno - del grande lavoro che la società frentana svolge sul territorio con passione, dedizione e programmazione.

Bravissimi i ragazzi, e complimenti ai loro coach, Giacomo Cocchini, Mauro Di Matteo, Jacopo Pardi, Anna Maria Di Rocco e Fabrizia Zulli - aggiunge - che dedicano da anni gran parte del loro tempo a far crescere i bambini e gli adolescenti, educandoli attraverso il gioco e trasmettendo loro i veri valori della vita e dello sport".