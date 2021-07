Leo Marongiu è il candidato sindaco del centrosinistra, domani la presentazione

Leo Marongiu è il candidato sindaco del centrosinistra. A comunicarlo in una conferenza stampa sarà domani lo stesso presidente del consiglio, insieme al vice sindaco Giacinto Verna ed all’assessore Dora Bendotti.

Dopo mesi di incontri, tavoli e discussioni, la coalizione di centrosinistra ha finalmente trovato la quadra e l’uomo indicato dal Partito Democratico sarà il candidato di tutti e sarà appoggiato anche dalla Bendotti e Verna che, inizialmente, si erano detti pronti a correre da soli. Messe da parte le rispettive ambizioni di vestire la fascia tricolore, Lanciano in Comune e Progetto Lanciano saranno quindi al fianco di quello che, sin da subito, è sembrato essere l’erede naturale di Pupillo.

E la sinistra ora può iniziare ufficialmente la campagna elettorale, nel centrodestra i pezzi del puzzle non ancora trovano la loro giusta collocazione. Domani, venerdì 9 luglio, conferenza stampa anche per Paolo Bomba e gli esponenti frentani di Fratelli d’Italia che potrebbero annunciare l’uscita dal partito della Meloni per tornare nel mondo civico e discostarsi dalle decisioni regionali.

Intanto se c’è una certezza, per cui manca solo l’ufficialità definitiva è la candidatura di Donato Di Campli come nome unitario della coalizione di centrodestra. Ma sarà davvero unitario?