Il Mastrogiurato si prepara alla 39esima edizione

L’associazione culturale il Mastrogiurato, seppur tenendo conto delle limitazioni che il Covid continua ad imporre ai grandi eventi, l’associazione culturale Il Mastrogiurato sta in questi mesi lavorando per organizzare la settimana medievale e la 39esima edizione dell’investitura del Mastrogiurato.

Un calendario è di fatto pronto. Come da tradizione si partirà domenica 29 agosto con i giochi storici in piazza Plebiscito. La Tenzone dei quattro quartieri della città vedrà quest’anno alcune novità, una fra tutte il concerto che si svolgerà alla fine dei giochi che proclameranno il quartiere vincitore che avrà l’onore di aprire il corteo la domenica successiva.

Il mercato internazionale medievale alle Torri Montanare dovrebbe svolgersi in quanto la chiusura di piazza D’armi e di tutta la zona di Santa Giovina potrà consentire il contingentamento degli ingressi ed evitare assembramenti.

“Al momento - dichiara il presidente f.f. Mario La Farciola - siamo in attesa dell’ok della Questura. I permessi, salvo imprevisti dovrebbero arrivare a giorni , nel frattempo l’imponente macchina organizzativa deve per forza di cose andare avanti”. Dal 19 luglio, si inizierà ad assegnare i costumi ai figuranti del corteo storico di domenica 5 settembre. Sui manifesti compare la scritta “Il corteo terrà conto dell'andamento della pandemia” perché al momento l’ufficialità non è ancora arrivata.

La selezione delle Dame di Quartiere per quest’anno è sospesa in quanto le 8 dame sono state già scelte lo scorso anno. Dopo l’assegnazione degli abiti delle prime dame si è svolto solo lo shooting fotografico, per questo l’associazione ha deciso di conservare il titolo anche per quest’anno e permettere alle stesse di partecipare al corteo e a tutte le manifestazioni che l’associazione intraprenderà. Le delegazioni straniere non ci saranno, questa è la sola notizia certa che è possibile dare, salvo novità dell’ultimo momento.

La speranza dell’associazione, in un anno tremendo che ha visto la scomparsa dell’amatissimo presidente Danilo Marfisi, è di poter tornare ai vecchi tempi, di poter “ridonare alla città quei momenti di pura magia che solo il Mastrogiurato sa dare - dice di una nota l’associazione - e di continuare a portare avanti il lavoro svolto da Danilo”.