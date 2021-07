A Vasto c’è il candidato a sindaco, a Lanciano centrodestra nel caos

Mentre anche a Vasto è arrivata la scelta del candidato sindaco del centrodestra [LEGGI QUI], a Lanciano i partiti di area moderata sono ancora nel caos. La decisione, dicono, dovrebbe arrivare a giorni ed il nome sempre più in pole position resta quello di Donato Di Campli.

L’imprenditore, che non ha mai nascosto la sua ambizione di vestire la fascia tricolore, resta in silenzio in attesa di capire se sarà lui il prescelto dai partiti per scontrarsi con il candidato di centrosinistra che, con tutta probabilità, sarà Leo Marongiu.

Ma l’incertezza degli ultimi mesi sta sfiancando gli altri competitors e anche gli elettori, confusi da tutte queste non decisioni. Paolo Bomba cosa farà? Resterà in Fratelli d’Italia e darà una mano a Di Campli oppure, come sembra più probabile, lascerà il partito di Giorgia Meloni per riprendere la strada del civismo insieme agli amici di sempre?

E la Lega Lanciano come si comporterà di fronte ad un nome calato dall’alto che, di fatto, ha messo in un angolo l’avvocato Danilo Ranieri, fortemente voluto sin da subito dalla sezione frentana del Carroccio?

E il Polo civico di Filippo Paolini e Tonia Paolucci, alla fine, rosicchierà altri voti all’area di centrodestra che non si riconosce in questo gioco a scacchi di partiti?

Troppi punti interrogativi in una coalizione che, ormai da 5 anni, è alla disperata ricerca dell’unità ma che a tre mesi dall’appuntamento elettorale risulta più divisa che mai.