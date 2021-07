Esopo tra favola e musica nel prossimo appuntamento EMF

È dedicato ai più piccoli, ma non solo, il nuovo spettacolo dell'Estate Musicale Frentana in programma per venerdì 9 luglio, alle ore 21, nel chiostro del Parco delle Arti Musicali - Torri Montanare, “Esopo tra favola e musica”.

Ad esibirsi in quello che è a tutti gli effetti un "family concert", ci saranno Veronica Maya, attrice, showgirl,conduttrice tv e volto noto della Rai, con il quintetto di fiati Millennium Ensemble.

Il testo è liberamente tratto dalle favole di Esopo, con le musiche originali di Salvatore Schembari, progetto Assoflute. A tutti i bambini presenti verrà dato in omaggio un attestato di partecipazione con i personaggi delle favole, tutto da colorare e personalizzare.

Posto unico 10 euro. Biglietteria online su ciaotickets.com o nei punti vendita autorizzati. Non è possibile acquistare il biglietto in loco prima del concerto.