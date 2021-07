Di Campli appoggiato dai partiti, Bomba pronto a correre da solo

Potrebbe arrivare a giorni la decisione del centrodestra per il candidato sindaco delle elezioni amministrative del prossimo 10 ottobre. Una decisione facile e soprattutto una decisione che mira all’unità ma che potrebbe portare a nuove spaccature.

Donato Di Campli sembrerebbe essere sempre più vicino all’incoronazione come candidato dei partiti scalzando di fatto Paolo Bomba (FdI) e Danilo Ranieri (Lega) ma se sulla carta, questa decisione avrebbe dovuto portare all’unità della coalizione, di fatto potrebbe creare al situazione inversa.

Paolo Bomba sarebbe infatti pronto ad uscire da Fratelli d’Italia, non appoggiando così la scelta dei partiti, per formare un nuovo gruppo civico con i suoi fedelissimi e correre da solo. Intanto, anche il polo civico, composto da Tonia Paolucci e Filippo Paolini continua il suo cammino in solitaria verso le amministrative in quello che sembra essere un centrodestra sempre più diviso.

Nel centrosinistra, di contro, Leo Marongiu sarebbe ad un passo dall’ufficialità.