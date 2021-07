Lanciano capitale del Rotary nel weekend: il 3 e 4 luglio i lavori del Congresso Distrettuale

Sarà Lanciano ad ospitare, sabato 3 e domenica 4 luglio, il XXXVII Congresso Distrettuale che coinvolge i Rotary Club di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. Per due giorni la città frentana, pronta ad accogliere i soci provenienti da quattro regioni, sarà la capitale del Rotary del Centro Italia. Il congresso conclude l'annata del Governatore Rossella Piccirilli.

I lavori avranno inizio alle 15.45 di sabato pomeriggio al Teatro Fenaroli con un convegno dal titolo "Territori da valorizzare: nuove opportunità per una crescita sostenibile", a cui prenderanno parte Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo, Luigi Di Giosaffatte, Direttore generale di Confindustria Chieti-Pescara, Massimo Castelli, coordinatore nazionale Anci per i piccoli Comuni, e Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica all'Università Tor Vergata e Co-fondatore di Next Nuova economia per tutti. Il Past Governor Antonio Pieretti presiederà i lavori, che proseguiranno anche nella mattinata di domenica con la relazione di fine anno del Governatore in carica.

"Con la pandemia ci siamo trovati davanti all'inedito - commenta Rossella Piccirilli - che abbiamo affrontato con lo spirito di servizio che appartiene alla nostra storia e con rinnovato vigore. Insieme con i Club abbiamo lavorato per dare ai territori l'aiuto di cui c'era bisogno, mettendo in campo i nostri progetti, come la Telemedicina, i tablet agli Istituti tecnici, e da ultimo il contributo ai centri vaccinali con i nostri volontari, medici e amministrativi. Siamo stati presenti, attivi, con fatica, date le condizioni generali, ma abbiamo testimoniato il nostro impegno senza mai arretrare, perché è proprio nei momenti più difficili che il Rotary da prova della propria capacità di mettersi a servizio della comunità. Il mio grazie, quindi, va ai Club e ai presidenti che hanno fatto egregiamente la loro parte, e al mio staff che mi ha affiancata offrendo collaborazione, competenze e affetto".

La partecipazione ai lavori e al programma sociale è gratuita. Sarà possibile partecipare al congresso unicamente se muniti di Green Pass oppure mediante autodichiarazione che attesti l’effettuazione da almeno 15 giorni della prima dose di vaccino o, in alternativa, l’avvenuta guarigione oppure mediante l’esibizione di un test antigenico o molecolare effettuato non oltre 48 ore antecedenti l’inizio del congresso.

Per iscrizioni, informazioni e per consultare il programma completo delle due giornate: Congresso Lanciano 2021.