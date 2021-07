In pensione dodici insegnanti del De Titta-Fermi: ieri sera l’Istituto vestito a festa per salutarli

Si è respirata aria di festa ieri sera all'Istituto De Titta-Fermi di Lanciano, dove studenti e professori hanno omaggiato i docenti prossimi al pensionamento.

Un festeggiamento in piena regola, visto che a "lasciare la cattedra" per godersi la meritata pensione, sono stati ben dodici insegnanti, tra cui la preside Daniela Rollo che, insieme al più giovane del gruppo, uno dei due professori del De Titta neopensionato, prestava servizio in questo istituto da almeno venticinque anni. Anche la scuola di via Marconi ha indossato l'abito delle grandi occasioni, con l'allestimento di due aree, una per il saluto di tutti i pensionandi e l'altra per il catering, e il "regalo" degli allievi della scuola e di alcuni ex studenti, che hanno dedicato un concerto ai loro insegnanti.

Ad andare in pensione, dieci docenti del Fermi e due del De Titta: la preside Daniela Rollo, Patrizia Ciampoli, Sonia Barbella, Mario Cipollone, Antonella Frattura, Elena Di Camillo, Patrizia D'Amelio, Rosa Fanghella, Virginia Andreoli, Giovanna Mezzera, Rita Fattore, Mary Ellen Di Lallo e Marcello Foglia.